Netflix propone sempre serie TV molto interessanti e apprezzate dal pubblico. Tra queste, oggi vorremmo proporvi sono The Crown, The Queen’s Gambit e The Ratched sono tre serie nuovissime della piattaforma che stannno riscuotendo un considerevole Successo.

The Crown, The Queen’s Gambit e The Ratched, ecco le novità.

Cominciamo con la serie drammatica è creata da Scott Frank e Allan Scott e segue l’ascesa di una giovane scacchista prodigio da un orfanotrofio alla scena mondiale. The Queen’s Gambit, chiamato anche La Regina degli Scacchi, è stata accolta dal pubblico con grande entusiasmo. Una bambina prodigio degli scacchi, orfana, di nome Beth Harmon, lotta contro la dipendenza da alcol e psicofarmaci nel tentativo di diventare grande maestro di scacchi. Essendo una storia auto-conclusiva, non vedrà una seconda stagione.

The Crown è invece alla sua quarta stagione, con tantissime novità. La serie è uscita il 15 novembre su Netflix e sembra che ha voglia di riconfermarsi tra quelle più seguite sulla piattaforma. Alla sua quarta stagione, stavolta on stile anni ottanta, narrerà di alcuni eventi storici importanti, con un cast d’eccezione e personaggi come Margaret Thatcher. La serie non è arrivata alla sua fine, poiché l’arco temporale non è ancora concluso.

Infine la serie Ratched prende il nome dall’infermiera Mildred Ratched, giunta in California per entrare a far parte del team di infermieri che lavorano nel centro psichiatrico, gestito dal dott. Richard Hanover. Qui vengono attuate terribili pratiche sperimentali molto cruente per curare la mente umana. La seconda stagione è stata già confermata da Netflix.