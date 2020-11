Le folle impazziscono per il mondo delle scarpe, e il nuovo arrivo della famosa catena LIDL ne è l’esempio perfetto. In moltissimi oggi si sono precipitati dai grandi fornitori per accaparrarsi l’ultimo modello in edizione limitata di Lidl. Ci sono sneakers che, come quest’ultime raggiungono appena i 12,99 euro ed altre che invece valgono addirittura quanto un’automobile. Ecco quindi i modelli più costosi in circolazione.

Scarpe: la lista completa e i rispettivi costi

1. Nike Air Mag Back To The Future BTTF (2016): 22.925 €

Il primo modello in assoluto realizzato appositamente per il film Ritorno al Futuro del 1989. Trattasi di una scarpa rarissima da trovare in quanto ne esistono solo 89 esemplari (proprio come l’anno d’uscita del film).

2. Air Jordan Kobe PE Pack Retro 8 Retro 3 (2016): 12.011 €

Il pack Air Jordan Kobe conteneva le due paia di Air Jordan PE Laker che Kobe Bryant indossava durante la stagione NBA 2002/2003. La caratteristica di entrambi i modelli sta nelle tomaie bianche e i dettagli colorati ispirati ai colori ufficiali della squadra di Los Angeles.

3. Nike Dunk SB Low Paris (2002): 9.987 €

La Nike Dunk nasce nel 1985 come scarpa da basket, ma è stata in seguito adottata dalla comunità skater. Ogni modello aveva una sua storia alle spalle, e per questo il suo costo è piuttosto elevato.

4. Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt (2015): 8.806 €

Il modello venne realizzato in collaborazione con Eminem per celebrare il quindicesimo anniversario di Marshall Mathers LP. Di queste vennero realizzate solo 10 paia che Eminem diede ai suoi più cari amici e familiari. Il ricavato fu devoluto alla Marshall Mathers Foundation, un’organizzazione di beneficenza dedita a fornire assistenza ai giovani svantaggiati di Detroit, del Michigan e delle comunità circostanti.

5. Air Jordan 3 Retro Legends of Summer (2013): 8.199 €

Ideate e indossate da Justin Timberlake e Jay-Z per il tour Legends of Summer del 2013, queste sneakers si distinguono ovviamente per il colore, ma soprattutto per il mix di camoscio, pelle e pitone. Il modello è stato distribuito in edizione limitata solo ai familiari e agli amici dei due cantanti.