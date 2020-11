Euronics apre ufficialmente il Black Friday 2020 con più di 10 giorni di anticipo, lanciando un volantino attivo per tutto il mese corrente, ed offrendo all’utente un enorme risparmio sul singolo acquisto effettuato in negozio.

Il rapporto qualità/prezzo sull’acquisto dei nuovi prodotti di tecnologia è decisamente favorevole su tantissimi modelli, anche se va ricordato che la campagna Euronics risulta essere disponibile solamente in negozio, non online sul sito ufficiale. L’esempio di volantino inserito nell’articolo è valido presso il socio Bruno, potrebbe presentare piccole differenze rispetto ai punti vendita vicini alla vostra residenza, per questo motivo raccomandiamo la visione del volantino specifico.

Euronics: quali sono i prezzi del momento da non perdere

Il prodotto del momento, oltre al Galaxy Note 20 visto presso altri rivenditori, è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone in vendita in Italia dalla primavera 2020, e caratterizzato da prestazioni veramente eccellenti, per un prezzo finale non eccessivo, infatti oggi risulta essere acquistabile a 699 euro (versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Questo è il top di gamma incluso nel volantino Euronics, ma ad ogni modo sono presenti tantissimi altri sconti interessanti, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, Motorola Moto E6, Oppo Find X2 Lite, Samsung Galaxy A20s o similari.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio più assoluto direttamente nell’articolo, scorrendo qui sotto ed aprendo le immagini inserite come galleria fotografica, se volete approfondire la campagna presso la vostra residenza, invece, collegatevi al sito ufficiale.