MediaWorld è strepitosa e riprende a piene mani ciò che le spetta con una campagna promozionale finalmente degna del proprio nome, attiva su tutto il territorio nazionale fino al 18 novembre, con possibilità di acquisto anche sul sito ufficiale.

Dopo aver riparato il fail del Single Day con i voucher promessi, ecco che MediaWorld inizia giustamente a guardare oltre con il lancio di una campagna promozionale appositamente pensata per avvicinare gli utenti all’ormai imminente Black Friday. Gli ordini, come era lecito immaginarsi, potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, dovendo pagare però le spese di spedizione per la consegna direttamente al proprio domicilio. Coloro che spenderanno, inoltre, più di 199 euro, potranno anche richiedere il Tasso Zero, in modo da pagare quanto dovuto in comode rate.

MediaWorld: tutti i migliori prezzi del momento

La campagna promozionale di MediaWorld per una volta affonda le radici nel mondo Apple, riuscendo a scontare una coppia di prodotti di altissimo livello a prezzi abbastanza abbordabili, stiamo parlando appunto di iPhone 11, disponibile a 629 euro, o di iPhone SE 2020 acquistabile nel periodo corrente a soli 429 euro.

Molto interessante è anche lo sconto applicato direttamente al Samsung Galaxy S20 FE, la nuova Fan Edition recentemente comparsa sul mercato nazionale, ufficialmente in vendita a 569 euro. Tantissime altre occasioni si nascondono all’interno del volantino MediaWorld, ufficialmente disponibile in ogni punto vendita in Italia, per questo motivo raccomandiamo la visione delle singole pagine direttamente al seguente link.