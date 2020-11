Il volantino Coop e Ipercoop sembra davvero presentare offerte senza rivali sul territorio italiano, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di innumerevoli sconti speciali, che aiuteranno a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

In netto contrasto con quanto visto in passato, nella soluzione corrente trovano posto offerte attive sia online che nei vari punti vendita, ciò sta a significare che il consumatore dovrà prestare particolare attenzione allo sconto, data la presenza solo in una delle due “location” (se è in negozio non è online e viceversa). Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon distribuiti gratis dal nostro canale Telegram, vi faranno risparmiare moltissimo su ogni acquisto.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino non hanno rivali

Tantissimi sono gli sconti applicati dal volantino Coop e Ipercoop, anche se va detto che le chicche più speciali sono applicate su modelli estremamente economici (o leggermente datati). Uno di questi è lo Huawei P30 Lite, uno smartphone attualmente in vendita a soli 199 euro, e dotato ancora perfettamente dei servizi Google, condizione fondamentale data l’assenza sui nuovi modelli del brand orientale.

L’alternativa da consigliare è sicuramente il Samsung Galaxy A41, uno smartphone distribuito a 225 euro, e da acquistare subito se volete mettere le mani su un prodotto completo, vario e sicuramente di altissimo livello per il prezzo effettivo a cui viene commercializzato.

Il volantino Coop e Ipercoop lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto in ogni sua parte, ricordando comunque tutte le limitazioni espresse in precedenza.