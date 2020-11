Carrefour prova in tutti i modi a raggiungere il livello delle offerte di Esselunga con il lancio di una campagna promozionale che strizza irrimediabilmente l’occhio all’utente sempre pronto a tutto pur di risparmiare il più possibile.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi date le esperienze pregresse, risulta essere attiva solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che l’utente non vi potrà accedere in altra location o sul sito ufficiale di Carrefour. Tutti i dispositivi commercializzati sono con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand, quindi con aggiornamenti sempre rilasciati esclusivamente dal produttore.

Carrefour: quali prodotti vi faranno risparmiare

I prodotti che vi faranno risparmiare moltissimo rientrano tutti entro la fascia dei 300 euro, parliamo quindi di modelli relativamente economici, ma ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni complessive alla portata di ognuno di noi.

Sfogliando il volantino Carrefour apprezziamo la presenza dello Xiaomi Mi 10 Note 10 Lite, un ottimo modello appartenente alla fascia medio-bassa, con connettività 5G e processore Qualcomm Snapdragon, il suo prezzo è appunto di soli 299 euro.

Volendo invece cercare di risparmiare qualcosa di più, l’occhio cade successivamente su Samsung Galaxy A51 e Xiaomi Redmi Note 9S, entrambi modelli decisamente economici e dalla qualità generalmente inferiore al precedente, ma in vendita a non più di 249 euro.

Questo è solamente un piccolo assaggio del volantino Carrefour, se volete conoscerlo da vicino dovete aprire le pagine che trovate nell’articolo.