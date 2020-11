La seconda metà di Novembre proietta già i provider di telefonia verso la stagione natalizia. In queste settimane TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad metteranno in campo alcune delle loro migliori tariffe per quanto concerne la telefonia mobile. L’obiettivo comune di tutti i provider è ovviamente quello di ampliare l’attuale bacino di pubblico.

TIM, WindTre, Iliad, Vodafone: soli 7,99 euro per le migliori tariffe

Allo stato attuale, la migliore tariffa che TIM garantisce ai possibili nuovi abbonati si chiama Steel Pro. I clienti che scelgono questa promozione avranno un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti a cui si aggiungono 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per gli abbonati è di 7,99 euro.

La risposta di WindTre è rappresentata delle offerte MIA. I clienti, con un prezzo mensile di 7,99 euro, avranno a loro disposizione il medesimo ticket garantito anche da TIM: chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la connessione 4G.

Per quanto concerne Iliad, invece, non si può non parlare dell’oramai famosa Giga 50. Chi attiva una SIM con l’operatore transalpino avrà telefonate ed SMS illimitati con l’aggiunta di 50 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo fissato sempre a 7,99 euro.

Alla lista degli operatori si aggiunge anche Vodafone che riporta in auge la sua ricaricabile Special 50 Giga. Con la ricaricabile Special 50 Giga gli abbonati avranno consumi illimitati per le telefonate sul suolo nazionale e 50 Giga internet. Confermato anche in questo caso il costo di 7,99 euro. In alcune circostanze questa promo offre anche SMS illimitati.