Novembre regalerà grandi emozioni a tutti gli amanti di Pokémon GO grazie al vasto elenco che arricchirà il mese autunnale. Questo rappresenta il videogioco per eccellenza di tipo free-to-play che si basa su realtà aumentata geolocalizzata con GPS. È stato sviluppato da Niantic per i sistemi operativi mobili iOS e Android e creato con l’aiuto di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. Scopriamo insieme le novità del mese.

Pokemon Go: nel videogioco arriveranno nuovi personaggi