E’ atteso per la giornata di domani l’Inno Day, l’evento speciale di Oppo che l’azienda ha dedicato alla presentazione di nuovi prodotti e tecnologie che vedremo in futuro.

La scorsa settimana, il colosso cinese ha mostrato in anteprima un nuovo dei nuovi occhiali smart AR che dovrebbe presentare proprio all’evento di domani. Oltre ciò, però, Oppo ha anche diffuso l’immagine di un altro prodotto che vedremo all‘Inno Day: uno smartphone con display che si srotola.

OPPO presenterà domani il primo smartphone con display che si srotola

“Grande schermo? Piccolo schermo? Schermo infinity? In futuro, il tuo smartphone potrebbe essere in grado di ritrarsi liberamente “, si legge nel post di Weibo pubblicato da OPPO.

Il teaser è anche accompagnato da un’immagine che mostra un angolo curvo e un display che si estende dallo chassis dello smartphone. La stessa immagine del è stata utilizzata su Twitter, dove Oppo ha affermato che questo bizzarro dispositivo “inaugurerà una nuova era dello schermo”.

Oppo non ha rivelato molto altro, ma a quanto pare, questo potrebbe essere un prototipo o un concept phone come quello che TCL ha mostrato all’inizio di quest’anno. Non è detto, dunque, che lo smartphone sia già pronto per il mercato o che non subisca altre variazioni prima di un lancio ufficiale.

Inoltre, stando a quanto trapelato in Rete nelle ultime settimane, anche LG dovrebbe star lavorando su uno smartphone simile, ma a quanto pare Oppo potrebbe battere LG sul tempo.

Speriamo che Oppo mostri un dispositivo funzionante e ci dia anche un’idea di come il software si adatterebbe agli schermi arrotolabili. Il futuro degli smartphone sembra sicuramente flessibile e Oppo sembra averlo capito. Non vediamo l’ora di scoprire cosa c’è in serbo.