La serie E di Motorola è stata la linea di smartphone più economica dell’azienda, portando un hardware di fascia bassa-media sul mercato ad un prezzo ragionevole. Il Moto E7 Plus è stato già lanciato all’inizio di quest’anno, ma non abbiamo ancora sentito parlare del modello standard.

Fortunatamente, l’informatore di Twitter, Abhishek Yadav, ha ora pubblicato i rendering del Moto E7. Le immagini mostrano un telefono con una doppia fotocamera posteriore, quello che sembra essere uno scanner di impronte digitali posteriore e una tacca a goccia in anticipo. Le immagini mostrano anche colorazioni turchesi e grigie.

Moto E7, ecco le caratteristiche

Yadav afferma inoltre che il telefono sarà dotato di un pannello HD + da 6,5 ​​pollici, una fotocamera posteriore da 48 MP + 2 MP, una fotocamera selfie da 5 MP, una batteria da 4.000 mAh e Android 10. Non ci sono parole sul processore, ma ciò rappresenterebbe comunque un aggiornamento significativo rispetto al Moto E6.

L’E6 offre una singola fotocamera posteriore da 13 MP e una batteria da 3.000 mAh, quindi ci aspettiamo una migliore qualità dell’immagine e una maggiore durata della batteria con il nuovo telefono. Il vecchio device manca anche di uno scanner di impronte digitali, quindi potremmo vedere anche questo tipo di aggiornamento. L’unico svantaggio principale è che l’E7 apparentemente non viene fornito con l’ultima versione di Android.

Il Moto E6 è stato venduto al dettaglio per circa € 99 in Italia, quindi ci aspettiamo un prezzo simile per questo dispositivo. Si spera che l’azienda offra prezzi più interessanti in Europa e in India, data la maggiore concorrenza di Xiaomi e Realme.