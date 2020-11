Contraffare i contatori è una pratica oramai molto diffusa nella penisola italiana nonostante sia rinomata la sua illegalità. Tentare di diminuire i costi, infatti, è un’esigenza che molte famiglie nutrono ed è pertanto che l’utilizzo di magneti e punzonatori è traslato dai meri imprenditori in cerca di consumi meno onerosi ai cittadini comuni, i quali non conoscono alternative più valide.

Contatori contraffatti: ecco come risparmiare senza cadere nell’illegalità

Appurato che questa sia una pratica completamente illegale e che l’essere colti in flagrante porti a sanzioni piuttosto pesanti oltre a responsabilità civili e penali, rendersi conto che esistono tante altre modalità alternative per risparmiare sulle bollette è doveroso.

Oggi, grazie al mercato sempre più ampio, diminuire i costi mensili non è per niente difficile: certo, non ci si può immaginare di arrivare in ricevitoria per pagare bollette di pochi spiccioli, ma arrivare a fine anno con un gruzzolo di risparmi sarà più che possibile. Tra queste alternative, dunque, è possibile citare: