Un importante report di Avast ha riportato quelle che sono le minacce che attualmente affliggono il Play Store. In particolar modo, queste minacce sembrano riguardare il settore dei giochi e gli ultimi dati presentati risultano piuttosto preoccupanti. Il report della società di cybersicurezza si è concentrato su una tipologia specifica di app pericolose, ossia quelli che vengono comunemente chiamate fleeceware. Queste hanno lo scopo di rubare quanto più denaro possibile da chi le usa, senza badare alla trasparenza. Questo tipo di app sono state trovare sullo Store appartenente al colosso di Mountain View come applicazioni, totalmente fake, legate al popolarissimo videogioco Minecraft, il quale è disponibile ora anche su Android.

App pericolose: fleeceware si nasconde efficacemente nel Play Store per provare a rubarvi denaro

Inizialmente, da come leggerete anche dai vari titoli delle app, queste si spacciano come fornitrici di skin personalizzate e di strumenti aggiuntivi per il gioco, ma successivamente andrete in contro all’attivazione di abbonamenti che ruberanno pian piano molti soldi dalle vostre tasche. Ecco dunque di seguito tutte quelle app che Avast a giudicato come fleeceware: