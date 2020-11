Android Auto: novembre si arricchisce con i grandi aggiornamenti

Per tutti coloro che spendono la maggior parte del loro tempo al volante, tra una macchina e l’altra nella speranza di non finire nel traffico, il fulcro di questo articolo è dedicato a voi. di cosa stiamo parlando? senza dubbio della famosa piattaforma Android app che finalmente è pronta per il nuovo aggiornamento. Vediamo insieme tutte le novità proposte del servizio super funzionale dall’interfaccia semplice da utilizzare.

Android Auto: le novità per i possessori di auto

Pochi giorni fa sono finalmente sbarcate nel mondo delle applicazioni le famose novità attese da mesi. Il colosso di Mountain view sta rilasciando un nuovo aggiornamento che trasformerà per sempre Android Auto. Le news riportate da alcuni utenti sul gruppo Facebook Android auto Italia, sono 7, si tratterà perlopiù di correzione, di bug e aggiunte a livello grafico.

Il famoso upgrade ha inserito una serie di caratteristiche molto utili che riguardano il sistema di infotainment. Troveremo:

Layout della UI navigazione migliorato

navigazione migliorato Permessi per evitare la chiusura random dell’app

Lettura dei parametri auto (es. sensore luci, freno a mano) e possibilità di leggere il sensore di occupazione del sedile del passeggero

(es. sensore luci, freno a mano) e possibilità di leggere il sensore di occupazione del Compatibilità col doppio display

Disclaimer in caso di versioni obsolete di Google Maps

Aggiornamento grafico per gli ipovedenti

La nuova modalità Compass Mode

Per chi ancora non sapesse di cosa si tratti, Android Auto è uno standard realizzato per smartphone, sviluppato da Google, per permettere ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in macchina attraverso la head unit del cruscotto davanti.