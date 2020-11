Il 4G di TIM, WindTre, Vodafone ed Iliad si sta bloccando in Italia, dove Internet diventa una chimera per milioni di potenziali utenti. Il segnale risulta offline per lo sconforto di clienti che cercano invano una spiegazione all’assenza di tacche. Un problema che pare possa riguardare anche gli operatori virtuali e tutti gli altri protagonisti della scena telefonica nazionale. Ecco che cosa sta succedendo e come uscire fuori dalla disagevole situazione.

Sempre più problemi per il 4G: come saperne di più

Un’interruzione di servizio per la rete 4G Italia è prevedibile per tutti in luogo di ottimizzazione dei network o disservizio causato da eventuali eventi avversi che si verificano random. Gli utenti sanno soltanto che Internet non funziona in quanto il gestore non annuncia il down tramite messaggio informativo. Ma c’è una cosa importante che possiamo fare.

Se la linea non funziona possiamo affidarci ai prodighi servizi di downdetector, piattaforma specializzata nell’individuazione e nell’informativa circa i problemi Internet. All’interno del sito indicato al link precedente si possono raccogliere dettagli importanti sui problemi rilevati. Una mappa mostra l’estensione del problema a livello locale e nazionale includendo un grafico dettagliato che mostra il numero di malfunzionamenti rilevati nel tempo.

A completare il tutto c’è una sezione commenti insieme ad un elenco dei refusi di rete rilevati. L’indicatore del ripristino non è presente ma il rientro dal down si può evincere facilmente dall’analisi grafica dell’andamento proposto nella home del gestore considerato.

Ultimamente il 4G ha fatto passi da gigante garantendo prestazioni e stabilità eccellenti. Ma i provider hanno necessità di operare anche degli aggiornamenti importanti che richiedono lo shutdown. Informarci è compito nostro. Possiamo farlo molto velocemente creando un collegamento rapido in Home della pagina principale del sito sopra indicato. In questo modo, potremo ottenere una consultazione rapida dei problemi. Per farlo è sufficiente portarsi sul sito indicato e dal menu Impostazioni premere sulla voce “Crea collegamento alla Home” da qualsiasi browser. Una nuova icona per l’accesso veloce sarà aggiunta alla schermata iniziale del telefono.