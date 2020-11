WhatsApp: Esselunga e un buono da 500 euro per le zone rosse, sarà vero?

L’Italia è ormai in preda al panico per via del COVID, il quale avanza sempre più minaccioso regione per regione. Tutto ciò ha portato il governo a chiudere in casa gli italiani, i quali grazie a WhatsApp potranno tenere ben saldi i propri rapporti anche se a distanza.

Allo stesso tempo ci sono sempre i soliti sciacalli che tentano di cogliere in fallo il pubblico, magari promettendo cose improbabili. Il tutto si sta ripetendo con la storia del buono da 500 € di Esselunga, che secondo il messaggio che sta girando tramite catena di Sant’Antonio sarebbe disponibile per tutti coloro che si ritroverebbero in zona rossa. Ovviamente non c’è nulla di vero in questa situazione, ma solo una grande fake news che sta girando alla velocità della luce. Proprio per evitare un ulteriore diffusione Esselunga ci ha tenuto a rilasciare un nuovo comunicato.

WhatsApp: Esselunga ufficializza la bufala, non esiste alcun buono da 500 €

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.