La promozione da 100 giga al mese di Vodafone è una meraviglia assoluta, è la perfetta soluzione per coloro che vogliono accedere ad un elevato quantitativo di giga di traffico al mese, riuscendo nel contempo a risparmiare il più possibile sul canone fisso da versare periodicamente.

L’accesso alla Special Unlimited, questo è il suo nome, risulta essere possibile solamente per i clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi MVNO attualmente presenti sul territorio nazionale, ad esclusione però dei semivirtuali quali sono Very Mobile, Kena Mobile, Tiscali Mobile e ho.Mobile. Il costo iniziale che l’utente dovrà sostenere per richiedere la promozione sarà di 10 euro, necessario per acquistare la SIM ricaricabile, su cui poi sarà obbligato a portare il proprio numero originario.

Vodafone: ecco la nuova promozione

Chiariti i soli che vi possono accedere, è arrivato il momento di capire effettivamente cosa contiene la promozione. Coloro che decideranno di attivarla potranno godere di 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Il costo fisso da versare mensilmente corrisponde esattamente a 9,99 euro, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza. A differenza di quanto accade presso altre realtà del territorio, in questo caso l’utente non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in tal modo potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà senza essere costretto a pagare alcun tipo di penale o sottostare a condizioni particolari.