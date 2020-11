MediaWorld è assolutamente strepitosa, grazie al nuovo volantino attivato in tutti i punti vendita fino al 18 novembre, ogni singolo consumatore si ritroverà in condizione di risparmiare moltissimo sugli acquisti effettuati.

Il fail del Single Day è stato epico, in migliaia hanno cercato di acquistare prodotti sul sito ufficiale, senza riuscire ed ora vivono nella speranza di ricevere il voucher promesso dall’azienda. Per cercare di andare oltre e di guardare al futuro, l’azienda ha recentemente lanciato nuovi sconti speciali validi sia online che in negozio. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare sul sito, va ricordato, dovranno comunque pagare le spese di spedizione presso il proprio domicilio.

MediaWorld: gli sconti non hanno rivali sul territorio

Gli sconti di MediaWorld, nonostante tutto, non hanno quasi rivali sul territorio nazionale, a partire dalle promozioni legate ai prodotti Apple. In questo caso, infatti, il consumatore potrà accedere agli ottimi iPhone 11 e iPhone SE 2020, pagandoli solamente 629 e 429 euro (sempre per le versioni no brand).

In alternativa, volgendo la propria attenzione verso il mercato Android, spicca il Samsung Galaxy S20 FE, l’ultimo membro della famiglia Galaxy proposto a 569 euro, sino a scendere allo Xiaomi Mi Note 10, proposto ufficialmente al prezzo finale di 349 euro.

Maggiori dettagli relativi al volantino MediaWorld sono disponibili online sul sito ufficiale, ricordate però che gli acquisti potranno essere completati anche in negozio e che, dati alla mano, le scorte non dovrebbero risultare essere un problema.