Durante la giornata di ieri 11 novembre 2020 è ricorsa la festività nota con il nome di Singles’ Day. Si tratta di una ricorrenza prettamente proveniente dalla Cina e, in questa occasione, vengono proposti numerosi sconti, promozioni e offerte di vari prodotti su tanti noti store sia online che fisici. Tra questi, non sono mancate le offerte delle grande catene di distribuzione come MediaWolrd e Unieuro.

Ecco quali sono state alcune delle migliori offerte del Singles’ Day

Numerosi store sia fisici sia online hanno proposto nella giornata di ieri svariate offerte e promozioni su diversi prodotti. Il noto store MediaWorld, in particolare, ha deciso di celebrare questa festività in onore dei single proponendo uno sconto pari al 22% su quasi tutti i prodotti inseriti nel carrello per l’acquisto. Tuttavia, a causa di alcuni rallentamenti presenti sul sito, molti utenti non hanno potuto terminare gli acquisti e per questo l’azienda ha reso disponibili alcuni voucher da utilizzare in seguito.

Anche lo store Unieuro, dal canto suo, ha deciso di proporre una iniziativa simile proponendo anch’esso uno sconto pari al 22% su un acquisto pari ad un prezzo minimo di 299 euro. Tra gli smartphone più interessanti, vi sono stati ad esempio il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2, il quale è stato proposto con uno sconto pari al 22%, e il Samsung Galaxy Note 10 Lite (proposto ad un prezzo scontato di 499 euro). Non sono mancate poi buone offerte di televisori, come il televisore smart Phillips 55OLED854 con schermo OLED da 55 pollici proposto con uno sconto pari al 44% e ad un prezzo scontato pari a 1.111 euro.