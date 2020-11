Iliad e fibra ottica: quando arrivano le offerte, intanto è ancora Giga 50

Iliad è ormai una sicurezza del panorama della telefonia mobile visti i grandi prezzi e soprattutto i contenuti esageratamente ampi. I concorrenti ormai non riescono più a stare dietro a questa azienda, la quale dopo aver conquistato il quarto posto in classifica ambisce a salire sempre più in alto. Secondo quanto riportato le stime ultime vedrebbero Iliad in forte crescita, con un’ampia possibilità di battere la concorrenza anche nel mondo delle offerte domestiche.

A partire infatti dal prossimo anno arriverà la rete in fibra visto l’accordo con Open Fiber. Si parla dell’estate del 2021. Nel frattempo la promozione migliore, ovvero la, è ancora disponibile per 7,99 € al mese con tutto senza limiti e 50 giga in 4G.

Iliad: arrivano grandi novità per il futuro che sarà contraddistinto dalla fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.