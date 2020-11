I prezzi delle offerte di Expert sono davvero shock e possono riuscire a mettere alle strette anche Unieuro, gli utenti sono ben felici di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

L’avvicinamento al Black Friday è sempre bellissimo, proprio perché tutti i rivenditori di elettronica fanno del proprio meglio per superare le dirette concorrenti, proponendo offerte e volantini sempre migliori. Expert ha deciso di giocarsi la carta delle Sorprese Black, una campagna promozionale ricca di occasioni e di soluzioni alla portata di tutti, con la possibilità di raggiungere gli stessi acquisti anche online sul sito ufficiale (ma con spedizione a pagamento presso il domicilio).

Expert: quali sono gli smartphone in promozione

Da Expert si possono trovare tantissimi smartphone in promozione a prezzi abbastanza ridotti, tra questi spiccano sicuramente Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy S20+. Sono entrambi dei veri e propri top di gamma caratterizzati da prestazioni incredibilmente elevate, ma con alle spalle comunque una richiesta in linea con la qualità generale.

Il Galaxy S20 FE è appena comparso sul mercato, ricalca le orme del Galaxy S20, ma differisce del processore, il Qualcomm Snapdragon 865 in alternativa al solito Samsung Exynos. Il suo prezzo rispecchia quello dell’altro modello, infatti richiede il versamento di soli 669 euro.

Il Galaxy S20+ è il meglio del meglio, per questo motivo ancora oggi sono necessari 849 euro per il suo acquisto, una cifra decisamente elevata, ma più che comprensibile per il livello del prodotto stesso. Per ogni altra informazione collegatevi al sito ufficiale.