Il volantino attivato da Carrefour nel periodo corrente è assolutamente splendido, è un buonissimo concentrato di sconti e di promozioni speciali tramite le quali è facilissimo raggiungere l’acquisto di ottimi prodotti al giusto prezzo.

La validità è fissata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in questo modo l’utente non potrà accedervi dal divano di casa propria, ma sarà sempre costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono in versione completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore e non da uno specifico operatore telefonico.

Grazie ai codici sconto Amazon distribuiti dal nostro canale Telegram potrete risparmiare moltissimo, scopriteli premendo qui.

Carrefour: tantissimi sconti attendono gli utenti

Il prodotto di maggiore interesse, e sopratutto dal prezzo non particolarmente elevato, è lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un modello appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, da consigliare agli utenti che vogliono godere di buone prestazioni e di connettività 5G ad un prezzo che non supera i 299 euro.

Ancora più economici sono infine Samsung Galaxy A51 e Xiaomi Redmi Note 9S, due modelli di smartphone in vendita a meno di 249 euro, ma di qualità inferiore alle aspettative o al suddetto dispositivo.

Gli altri sconti pensati da Carrefour sono riassunti nella pagina del volantino che potete trovare inserita nel nostro articolo, ricordatevi comunque che gli acquisti potranno essere completati però solamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda o altrove in Italia.