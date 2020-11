Trony stupisce gli utenti ed il mondo della rivendita di elettronica con un volantino che vuole convincere all’acquisto, il Prendi 3 Paghi 2 è quasi perfetto, nonostante presenti piccole limitazioni che potrebbero far storcere il naso agli utenti più esigenti e maggiormente attenti al risparmio.

In un periodo di crisi economica, e sopratutto di semi-lockdown per la maggior parte di noi, la possibilità di approfittare degli stessi sconti solamente in negozio potrebbe apparire come un limite insormontabile, data proprio l’impossibilità di muoversi dal domicilio, tranne che per l’acquisto di beni di prima necessità. Coloro che avranno la possibilità di approfittare del volantino Trony, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico direttamente dal conto corrente bancario.

Trony: come funziona la campagna

La campagna di Trony prende il nome di Prendi 3 Paghi 2, il risultato finale è facilmente immaginabile, ma sono necessarie alcune indicazioni per riuscire a raggiungerlo senza problemi. Prima di tutto è bene ricordare che lo step iniziale da seguire consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico, di un televisore o di un piccolo elettrodomestico, i cui prezzi dovranno essere di almeno 399 euro per i primi due modelli o di 69 euro per quest’ultimo.

Superato il vincolo originario, la strada è in discesa, poiché si potranno aggiungere altri due dispositivi e godere di uno sconto complessivo pari al 100% del meno caro fra tutti; in caso contrario basterà aggiungere un secondo prodotto e godere di una riduzione del 50% sempre sul meno caro.