L’attesa è grande per il lancio ufficiale della nuova PS5; il day one è fisato per il 19 novembre ma sembrerebbe che molti utenti possano riceverla già prima della data ufficiale. Nello specifico ci riferiamo agli utenti che hanno effettuato il preordine presso compagnie terze come Amazon e Mediaword.

Oltretutto in questo momento si vive una certa penuria di console; la stessa Sony è stata costretta ad annunciare che non ci saranno copie della PS5 disponibili al lancio per chi non ha effettuato il preorder. Una situazione che scontata tutti ma che purtroppo è dettata dalla pandemia di coronavirus che ha rallentato incredibilmente il reparto produttivo della società.

PS5: arriverà la rottura del Day One?

Le domande riguardo al rottura del day one nascono dalla domanda di un utente che, nel forum Ludomedia, chiedeva chiarimenti proprio sull’argomento. La risposta ha confermato come il gruppo di propietà di Jeff Bezos, inizierà le spedizioni con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale. La motivazione è di natura logistica, infatti la società vuole evitare di consegnare la nuova PS5 in una data troppo distante rispetto a quella del lancio.

Discorso simile per Mediaword che ha confermato di iniziare le spedizioni con qualche giorno di anticipo proprio per permettere a tutti gli utenti di avere tra le mani la propria PS5 entro il day one. Stando ad alcune indiscrezioni la compagnia avrebbe iniziato le spedizioni già il 13 novembre. In questo modo alcuni utenti potrebbero aver ricevuto la nuova Playstation addirittura con 5 giorni di anticipo rispetto al normale.