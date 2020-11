Immagina un mondo in cui ti muovi nella tua bolla sonora personale. Ascolti i tuoi brani preferiti, giochi al computer ad alto volume, guardi un film o ottieni indicazioni, il tutto senza disturbare chi ti circonda. Questa è la possibilità presentata dal “sound beaming“, la nuova tecnologia audio futuristica di Noveto Systems, una società israeliana.

Farà il suo debutto un dispositivo desktop che trasmette il suono direttamente a un ascoltatore senza bisogno di cuffie. La società ha fornito ad Associated Press una demo esclusiva del prototipo desktop del suo SoundBeamer 1.0 prima del lancio. La sensazione di ascolto è quella di un film di fantascienza. Il suono 3D è così “da vicino” che sembra di essere dentro le tue orecchie.

Noveto Systems spera che il dispositivo potrà essere utile in diversi modi, dal consentire agli impiegati di ascoltare musica o chiamate senza disturbare gli altri a permettere a qualcuno di giocare, guardare film o ascoltare musica senza disturbare i propri cari e senza supporto di dispositivi che siano auricolari o altro. La tecnologia utilizza un modulo di rilevamento 3D e individua e tiene traccia della posizione dell’orecchio inviando audio tramite onde ultrasoniche per creare “sacche di suono dalle orecchie dell’utente”. Il suono può essere ascoltato in modalità stereo o 3D che crea un suono a 360 gradi attorno all’ascoltatore.

Noveto Systems presenta il dispositivo per ascoltare musica – e tanto altro – come se avessi le cuffie ma senza indossarle

La demo include videoclip di cigni su un lago, api che ronzano e un ruscello, l’ascoltatore si sente completamente trasportato nella scena. Anche il CEO Christophe Ramstein trova difficile tradurre il concetto in parole. “Il cervello non capisce quello che non sa”. In una dimostrazione di Noveto condotta tramite Zoom da Tel Aviv, Ayana Wallwater, Product Manager di SoundBeamer, non è riuscita a sentire il suono degli spari in un gioco. “Funziona come un altoparlante, ma nessun altro può sentirlo, tu sei al centro di tutto.”

Modificando le impostazioni, il suono può seguire l’ascoltatore quando muove la testa. Dopo la sua prima esperienza di ascolto, Ramstein si è chiesto perché fosse diverso dagli altri dispositivi audio. “Stavo pensando, Sì, ma è lo stesso con le cuffie? No, perché ho libertà ed è come se avessi la libertà di fare quello che voglio fare. E suoni nella mia testa”. Sebbene il concetto di trasmissione del suono non sia nuovo, Noveto è stata la prima a lanciare la tecnologia e il suo dispositivo desktop SoundBeamer 1.0 per consumatori. Ramstein ha annunciato che una versione più piccola del prototipo sarà pronta in tempo entro la fine del 2021.