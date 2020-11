Dopo alcuni rumors e indiscrezioni trapelate nel corso di queste ultime settimane, Nokia ha finalmente presentato in veste ufficiale il suo nuovo dispositivo per rendere qualsiasi TV smart, ovvero il nuovo Nokia Streaming Box 8000. Quest’ultimo si caratterizza per un aspetto piuttosto compatto ma comunque ricco di funzionalità, il tutto venduto ad un prezzo di 99,90 euro.

Ufficiale il nuovo Nokia Streaming Box 8000 a 99,90 euro

Con questo nuovo dispositivo di casa Nokia potrete rendere il vostro televisore completamente smart. Nokia Streaming Box 8000, infatti, si basa su Android TV 10 ed è dotato di supporto Chromecast integrato e potrete quindi accedere a numerose applicazioni presenti sul Google Play Store. Il telecomando, poi, è ricco di tasti e di funzionalità. I pulsanti, in particolare, sono retroilluminati e permettono di accedere con facilità, dato che sono presenti per esempio tasti dedicati a Netflix, YouTube, Prime Video e Google Play.

Lato connettività, abbiamo il Wi-Fi dual band ac, il Bluetooth in versione 4.2, una porta USB Type C e il jack audio da 3.5 mm. Il processore è il SoC Amlogic S905X3 con una GPU ARM Mali-G31 MP2, 2 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna eMMC. Il design è piuttosto standard per questa tipologia di prodotti ma ha comunque delle dimensioni piuttosto contenute. Parliamo infatti di dimensioni pari a 112 x 112 x 24 mm per un peso complessivo pari a 250 grammi.

Per il momento è possibile acquistare Nokia Streaming Box 8000 solo in Austria, Germania e Svizzera, ma nel corso delle prossime settimane l’acquisto dovrebbero essere disponibili anche nel resto d’Europa. Il prezzo del set-top box, come già detto, è pari a 99,90 euro.