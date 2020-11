Il polverone alzatisi per i problemi legati alla campagna promozionale del Single Day tarda a placarsi, nonostante tutto però MediaWorld prova a ripartire con il lancio di un volantino molto interessante, ufficialmente disponibile ovunque fino al 18 novembre.

Per facilitare l’acquisto da parte degli utenti che al giorno d’oggi non possono abbandonare il proprio comune o spostarsi dal domicilio, l’azienda ha deciso di attivare la campagna anche sul sito ufficiale, in questo modo si potrà completare l’acquisto dal divano di casa, ricevendo la merce al domicilio, dovendo però essere costretti a pagare le spese di spedizione. Gli interessati potranno fare anche affidamento sul Tasso Zero, al superamento della soglia dei 199 euro di spesa, riusciranno a rateizzare il pagamento con addebiti diretti sul conto corrente bancario.

MediaWorld: tantissime offerte dai prezzi veramente bassi

I prodotti su cui MediaWorld ha voluto focalizzare la propria attenzione sono principalmente dell’azienda di Cupertino, tra questi spicca sicuramente l’ottimo Apple iPhone 11, in vendita a soli 629 euro, seguito a ruota dal più economico iPhone SE 2020, attualmente disponibile a soli 429 euro (con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi).

Molto interessanti sono anche gli sconti pensati per alcuni modelli Android, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 FE, proposto ufficialmente a soli 569 euro, e da consigliare a tutti gli utenti che vogliono provare l’esperienza di godere del Qualcomm Snapdragon 865 al posto del solito Exynos.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino MediaWorld sono disponibili direttamente qui.