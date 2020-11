Con l’avvento dei servizi di streaming online, anche il mondo del calcio si è lentamente avvicinato a queste nuove modalità di fruizione dei contenuti. Da alcuni anni, infatti, in Italia è obbligatorio sottoscrivere un’abbonamento al famoso servizio DAZN per non perdersi neanche un’evento sportivo. Ad oggi, di fatto, il servizio di streaming detiene i diritti di alcuni eventi di Serie A, di tutta la Serie B e di tanti altri campionati calcistici, come la Liga Spagnola, Ligue 1 francese, Eredivise, Copa Libertadores, Major League Soccer e tanti altri contenuti non strettamente legati al calcio.

Dazn: ecco come ottenere un’abbonamento di sei mesi scontato

Grazie ad una recente collaborazione con la catena di negozi Unieuro, recentemente DAZN ha lanciato un’offerta molto interessante. Presentata il mese scorso e disponibile fino al prossimo 3 dicembre, la nuovo promo permette a tutti gli appassionati del mondo sportivo di ottenere un abbonamento di ben sei mesi ad un prezzo davvero piccolo.

Cosa prevede questa promo? Stando ai dettagli dell’offerta, quest’ultima permette a tutti gli utenti che si recheranno presso uno store fisico di Unieuro, di acquistare un pacchetto semestrale completo al prezzo scontato di 39,99 euro anziché 59,99.

Una volta acquistato l’abbonamento sottoforma di carta prepagata, attivarlo sarà molto semplice. Gli utenti non dovranno far altro che inserire il codice presente sulla carta, o in alcuni casi sullo scontrino, all’interno del proprio account DAZN. Ciò è possibile accedendo alla propria area personale sia da Smartphone che da PC.

Se siete interessati all’offerta, quindi, non vi resta che recarvi in un negozio Unieuro rispettando, come sempre, tutte le misure di sicurezza imposte dal nuovo DPCM.