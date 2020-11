I prezzi lanciati da Coop e Ipercoop fanno gola a moltissimi utenti, poiché risultano essere tra i più bassi di sempre, almeno per quanto riguarda i negozi fisici presenti sul territorio nazionale, non l’e-commerce online. Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono essere completati in parte anche sul sito ufficiale.

Il volantino descritto nell’articolo si sdoppia in due parti, da un lato troviamo la possibilità di accedere a specifici modelli in negozio, dall’altro proprio la presenza di una serie di prodotti solo online (con spedizione purtroppo a pagamento). Per non incorrere in errori di alcun tipo, consigliamo di prendere visione delle pagine della campagna inserite nell’articolo, in tal modo potrete capire dove recarvi per completare i vostri acquisti.

Coop e Ipercoop: ecco gli sconti che tutti devono cogliere al volo

I prodotti maggiormente interessanti del volantino Coop e Ipercoop sono sostanzialmente un paio, e rientrano entrambi nella fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. Il più economico è lo Huawei P30 Lite, condito con i servizi Google inclusi nella memoria del device, viene proposto nel periodo a 199 euro, in seguito ad un deprezzamento a causa della persistente presenza sul mercato nazionale.

Leggermente più costoso e qualitativo è invece il Samsung Galaxy A41, un ottimo terminale da 225 euro, in grado di garantire prestazioni migliori rispetto al precedente, anche se non di troppo.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto.