Il volantino Carrefour vuole togliere il primato a Unieuro, per questo motivo ha voluto concentrare in pochissime pagine di tecnologia, alcuni sconti speciali sui prodotti maggiormente richiesti dalla popolazione italiana, ma con una piccola limitazione.

In un periodo in cui il lockdown è sempre dietro l’angolo, e la maggior parte di noi si trova costretta in casa, Carrefour non propone un’eccezione alla regola e continua imperterrita a rendere disponibile la tecnologia solamente in negozio. L’utente che vorrà acquistare uno dei prodotti elencati, in conclusione, dovrà recarsi personalmente in un punto vendita.

Carrefour: il volantino con il risparmio incredibile

Per puntare alla pancia degli utenti che vogliono acquistare tecnologia, ma non vogliono spendere cifre troppo elevate, l’azienda ha deciso di restare entro la fascia di prezzo dei 300 euro. Il modello dall’elevato interesse è lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, caratterizzato appunto da ottime prestazioni e dalla connettività 5G, a soli 299 euro in versione no brand.

Le altre soluzioni alternative sono più economiche ed in particolare rappresentate da Xiaomi Redmi Note 9S proposto a 179 euro, in aggiunta al Samsung Galaxy A51 in vendita a soli 249 euro. Entrambi i dispositivi sono disponibili in versione no brand, quindi completamente sbrandizzati con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da uno dei differenti operatori telefonici.

Altri dettagli in merito al volantino Carrefour discusso nel nostro articolo sono disponibili nella pagine inserita qui sotto nell’articolo come galleria fotografica.