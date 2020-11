Bennet spazza i dubbi degli utenti con nuovi sconti speciali su smartphone e tecnologia di altissimo livello, rendendoli disponibili sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni particolari o obbligando l’utente ad una rapida corsa in negozio.

A differenza dei soliti SottoCosto, infatti, in questo volantino i prodotti elencati non sono disponibili con tiratura limitata, bensì dovrebbero essere raggiungibili anche verso la fine della campagna promozionale stessa. L’unica limitazione riguarda la possibilità di acquisto esclusiva nei negozi, non online sul sito ufficiale. Non manca, infine, la presenza del solito Tasso Zero a cui affidarsi per cercare di pagare il tutto in comode rate mensili.

Bennet: tantissimi sconti alla portata di tutti

Il prodotto di cui vogliamo consigliare sicuramente l’acquisto è il Samsung Galaxy S20 FE, un modello recentissimo, proposto nel periodo corrente ad un prezzo decisamente concorrenziale, rappresentato precisamente da 549 euro. La qualità è altissima, se non lo conoscete, immaginate il Galaxy S20 visto in primavera, e sostituite il processore Exynos con il Qualcomm Snapdragon 865, otterrete il Galaxy S20 FE.

Gli amanti del brand Apple, invece, potranno acquistare un iPhone 8 a 299 euro. Il prezzo non è bassissimo, ma stiamo comunque parlando di un prodotto dell’azienda di Cupertino, uno dei marchi meno deprezzati al mondo. Non mancano, infine, anche soluzioni super low cost legate sempre a Samsung.

