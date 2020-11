HUAWEI Community: ecco il nuovo programma TRY & STAY con tante sorprese

Huawei Community, dà ufficialmente il via alle selezioni che permetteranno a 3 membri della Community l’incredibile opportunità di essere gli unici a poter testare dei prodotti Huawei in arrivò sul mercato italiano. I membri di questa community saranno incaricati di recensire questi prodotti e immergersi a pieno nell’ ecosistema Huawei. Per provare a fare quest’esperienza tutto ciò che bisogna fare è candidarsi a questo link:

https://consumer.huawei.com/it/community/details/topicId_52125/.

Huawei selezionerà i migliori membri della Community che dimostreranno di avere una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l’ottima conoscenza del brand. Gli utenti selezionati, non solo potranno condividere e scambiare nei vari thread della Community le proprie opinioni sul prodotto, pubblicando foto, video o tutorial, ma soprattutto potranno raccontare la loro esperienza attraverso una vera recensione di prodotto, apportando così contenuti di valore che possano essere d’aiuto e ispirazione a tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo device.

“TRY & STAY è un’iniziativa speciale perché dà agli iscritti l’opportunità di provare in esclusiva le tante novità Huawei, ma soprattutto perché ha l’obiettivo di creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo proprio grazie alla partecipazione attiva di ognuno di loro”, come dichiara Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.

Il primo device che verrà concesso in prova è HUAWEI P smart 2021. Successivamente, il programma “TRY & STAY” amplierà la gamma di dispositivi disponibili da testare, aggiungendo anche tutti i dispositivi dell’ecosistema Huawei: dal comparto audio con i nuovi HUAWEI FreeBuds Pro a quello dei wearable con la novità HUAWEI Watch GT 2 Pro e anche HUAWEI Mate 40 Pro.

Huawei Community è ormai da diverso tempo un punto di riferimento per tutti gli utenti visto che in soli sette mesi le nuove sottoscrizioni sono state oltre 250.000. Dunque si tratta di un posto estremamente frequentato dagli amanti del brand per quanto concerne qualsiasi questione in riferimento ai dispositivi dello stesso.

Per celebrare la suddetta crescita Huawei offre a tutti un coupon del 10% di sconto utilizzabile su Huawei Store e cumulabile con qualunque altra promozione già in corso e un voucher per 3 mesi di abbonamento per Huawei video.

Per ottenere le promozioni, basta commentare il thread dedicato, raggiungibile al link https://consumer.huawei.com/it/community/details/topicId_50613/