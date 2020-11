Comet propone un volantino intitolato Anteprima Black Friday, rappresentante non tanto l’obiettivo dell’azienda nei giorni più pazzi dell’anno, quanto la sua volontà di lanciare al pubblico la possibilità di spendere poco già oggi, nella speranza di risparmiare ancora di più verso la fine del mese.

I prezzi elencati nel nostro articolo risultano essere disponibili, come da prassi per Comet, in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, ed anche sul sito ufficiale. Fortunatamente la spedizione è gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro, senza limitazioni particolari; inoltre, se interessati, segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato in 10 o 20 mesi.

Comet: tutti gli sconti che anticipano il Black Friday

Il volantino Comet è rappresentato da ben 30 pagine di sconti, quindi risulta impossibile riuscire a concentrarli tutti in un unico articolo, per comodità vi riporteremo solamente i migliori ed i più invitanti, raccomandando la visione delle immagini inserite in fondo.

Gli smartphone maggiormente scontati partono con l’ottimo Apple iPhone 11 in vendita a 599 euro, passando poi per Samsung Galaxy S20+ a 699 euro, Galaxy Note 10 Lite a 379 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Vivo Y70 a 269 euro, Oppo A5 2020 a 129 euro, Oppo A52 a 149 euro o Oppo A72 a 189 euro.

Tutti gli altri sconti racchiusi all’interno del nuovo volantino Comet li potete trovare nel dettaglio più assoluto direttamente nelle pagine disponibili qui sotto come galleria fotografica.