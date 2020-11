Carrefour sorprende tutti con il lancio di un volantino che riesce a riassumere buone offerte, sebbene non raggiunga livelli qualitativi particolarmente elevati, in termini proprio di prodotti o di caratura degli stessi. La campagna promozionale è disponibile su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale.

La prima cosa da sapere è proprio questa, se interessati all’acquisto il volantino non sarà raggiungibile sfruttando l’e-commerce aziendale, per questo motivo l’utente sarà costretto a recarsi personalmente in negozio. Le scorte non appaiono limitate, di conseguenza potrete anche decidere di approfittarne l’ultimo giorno, e non dovreste riscontrare problemi particolari.

Carrefour: grandi sconti per tutti i gusti

Gli sconti applicati da Carrefour riguardano quasi tutti la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, con un focus particolare sul mondo Xiaomi. Il modello che potrebbe maggiormente attirare il vostro interesse è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, uno smartphone convincente e con connettività 5G, ufficialmente in vendita a soli 299 euro.

Per risparmiare ancora e godere ugualmente di buone prestazioni, l’occhio cade su Samsung Galaxy A51, in vendita nello stesso periodo a 249 euro, o più semplicemente lo Xiaomi Redmi Note 9S, disponibile a 179 euro. Tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Gli altri sconti previsti dal volantino Carrefour possono essere visionati nel dettaglio direttamente nella pagina dedicata inserita qui sotto come galleria fotografica.