La nota azienda cinese Vivo è finalmente approdata ufficialmente anche in Italia e ha aperto le danze con il suo smartphone di punta, cioè il Vivo X51. Ora, però, tutto è quasi pronto per il debutto ufficiale di una nuova serie di smartphone, noti come Vivo X60 e Vivo X60 Pro. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi nuovi rumors e immagini dal vivo.

Vivo si appresta a presentare i nuovi Vivo X60 e Vivo X60 Pro

Il noto produttore cinese terrà un evento di presentazione ufficiale previsto per il prossimo 18 novembre 2020. Durante questa data, verrà presentata la nuova interfaccia utente denominata OriginOS e basata su Android 11 ma non solo. Come già accennato, infatti, nei piani dell’azienda sono già presenti due nuovi smartphone di fascia alta. Di questi ultimi, in particolare, sono trapelate alcune immagini dal vivo.

Come è possibile osservare dalle immagini, il Vivo X60 sarà caratterizzato da un ampio schermo con i bordi piatti e con un piccolo foro centrale. Il Vivo X60 Pro, dal canto suo, sarà caratterizzato sempre da un display con un foro centrale ma avrà delle dimensioni leggermente superiori. Oltre a questo, un’altra caratteristica che distinguerà la versione Pro sarà la presenza dei bordi curvi sullo schermo.

Le differenze tra questi due device riguarderanno non solo le dimensioni e lo schermo, ma anche le specifiche tecniche interne. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la versione standard sarà alimentata dal nuovo processore di Samsung, cioè il SoC Exynos 1080. La versione Pro, invece, potrà contare sulla potenza del nuovo processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 875.