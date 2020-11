Lo sconto lanciato in questi giorni da Unieuro è davvero impressionante, gli utenti possono accedere solamente oggi ad un volantino in grado di racchiudere le migliori offerte in assoluto a prezzi mai visti prima.

La campagna promozionale più pazza delle ultime settimane è in scadenza oggi, 10 novembre 2020, sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale. L’utente che vuole godere degli stessi sconti online, non dovrà fare altro che recarsi all’e-commerce dell’azienda, scegliere il prodotto che maggiormente lo aggrada, e provvedere a richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo al superamento dei 49 euro si spesa).

Unieuro: tantissimi sconti dai prezzi bassi

Con Unieuro risparmiare è davvero molto semplice, grazie alla presenza di un vero e proprio top di gamma ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, il Samsung Galaxy S20+, lo smartphone simbolo del 2020, è attualmente in vendita a soli 699 euro in versione completamente no brand.

Ad un prezzo praticamente dimezzato, invece, troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un altro modello dall’incredibile qualità generale, proposto all’inizio dell’anno corrente per permettere alla maggior parte di noi di accedere alla serie Note senza spendere cifre troppo elevate. Al momento può essere acquistato con un esborso finale di 379 euro.

Le offerte del volantino Unieuro sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo gli utenti possono conoscerle da vicino ed approcciarsi con il mondo di uno dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese.