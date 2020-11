iPhone 12, nelle sue quattro varianti, è diventato membro della grande famiglia generata dal colosso di Cupertino da sole poche settimane ma già l’attenzione di esperti e appassionati sembra essere rivolta a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Apple. Si parla già, infatti, del possibile lancio del primo iPhone pieghevole, il quale secondo alcune fonti potrebbe avvenire già nel 2022.

Apple: il lancio del primo iPhone pieghevole potrebbe essere più vicino del previsto!

Stando a quanto sostenuto da The Verifier e riportato da HDblog.it, il colosso di Cupertino potrebbe procedere con il lancio del suo primo iPhone pieghevole tra soli due anni. Nel 2022, dunque, Apple potrebbe stupire tutti con la presentazione di un dispositivo del tutto nuovo ma già apparso in alcuni brevetti.

Le fonti ritengono infatti che il colosso abbia già sottoposto ai test il display di cui gli iPhone in questione dovrebbero essere dotati. Nonostante ciò le informazioni a sostegno di quella che possiamo attualmente ritenere soltanto un’ipotesi sono ancora scarse. Dunque, è opportuno non dar per certo quanto trapelato in rete.

La notizia circa il lancio del nuovo iPhone pieghevole si aggiunge a quanto fino ad ora emerso in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche di iPhone 13. Il prossimo anno, quindi, potremmo assistere alla presentazione di una nuova serie di iPhone le cui differenze dall’ultimo arrivato riguarderanno semplicemente alcune migliorie al comparto fotografico (ma le opinioni a riguardo sono contrastanti). Nel 2022, invece, Apple potrebbe offrirci la possibilità di conoscere delle vere e proprie novità interessanti.