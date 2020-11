Manca poco all’uscita di PS5 e i tantissimi utenti che hanno effettuato il preorder online ora si chiedono: quando spediscono Amazon e Mediaworld? Il colosso e-commerce e la nota catena all’ingrosso online sono al momento gli unici punti vendita su cui si concentrano i rumor per una possibile uscita anticipata.

PS5: Ecco tutte le novità sulla consegna Mediaworld e Amazon

Le voci intorno a un’uscita anticipata da parte di Amazon sono emersi in seguito a un post comparso su un forum online, Ludomedia, da parte di un utente che ha chiesto all’assistenza del negozio online delucidazioni sull’uscita anticipata o meno dell’attesa console.

Amazon ha confermato che alcune spedizioni e consegne potrebbero essere effettuate prima della data del 19 novembre. Niente di certo ma la risposta di Amazon apre a qualche possibilità, probabilmente di natura logistica. Il colosso ecommerce è tra i fornitori che tendono di più a rompere il dayone per titoli e prodotti e questo potrebbe accadere per alcuni utenti.

Nel post Amazon specifica che a causa di possibili ritardi la consegna della PS5 potrebbe allungarsi di qualche giorno ma non superare comunque la data del 15 novembre 2020: si tratterebbe però di una consegna in largo anticipo rispetto ai tempi ufficiali, previsti per il 19 novembre. Lapsus che si riferiva all’’uscita americana, fissata al 12 novembre? Non lo sappiamo, ma attendersi qualche sorpresa è lecito.

Anche Mediaworld sembra orientarsi verso la spedizione anticipata di PlayStation 5 e dei relativi giochi e accessori.

Diversi utenti hanno segnalato, sempre online, alcune spedizioni anticipate per gli utenti che hanno effettivamente effettuato l’acquisto online. Tra questi viene indicata una spedizione anticipata per il 13 novembre per accessori come il DualSense e altri giochi come Demon’s Souls e Marvel’s Spider-Man Miles Morales che riporterebbero addirittura la spedizione dal 9 novembre.

Tutto da prendere con le dovute pinze: si tratta infatti di indicazioni relative al sito di Mediaworld e che potrebbero variare per diversi fattori, tra cui i tempi effettivi comunicati successivamente dai vari corrieri una volta presa in carico la merce.

Le date indicate potrebbero infatti essere il frutto di una mossa preventiva fatta da Mediaworld per garantire la consegna entro i tempi stabiliti dall’uscita ufficiale, vista anche l’emergenza coronavirus e le varie limitazioni per regioni.