Comet fa letteralmente tremare Unieuro con il lancio di una campagna promozionale assurda, ricca di offerte e di prezzi veramente alla portata di tutti coloro che vogliono spendere poco su ogni prodotto acquistato.

Il volantino è uno dei migliori del periodo, sia per la qualità dei prodotti effettivamente inclusi al suo interno, che per la possibilità di accedervi anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, ricordiamo, che la spedizione presso il domicilio è completamente gratuita per tutti coloro che spenderanno almeno 49 euro, indipendentemente dal/dai prodotti scelti.

Comet: grandi sconti alla portata di tutti

Esattamente in linea con le campagne promozionali delle dirette concorrenti, anche Comet ha deciso di seguire l’ondata di sconti applicati direttamente sui prodotti Samsung, più precisamente Galaxy S20 FE e Galaxy S20+, i due modelli maggiormente desiderati e richiesti dalla popolazione italiana.

Il Galaxy S20 FE è appena comparso sul mercato, è caratterizzato sostanzialmente dalla stessa identica scheda tecnica del Galaxy S20, ma viene definito Fan Edition poichè integra il processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione al classico Exynos. Il prezzo, nonostante sia stato appena commercializzato, non cambia, sono necessari 599 euro per l’acquisto in versione no brand.

Gli utenti che invece vorranno godere di uno smartphone ancora più performante, potranno affidarsi al Samsung Galaxy S20+, un terminale veramente incredibile, originariamente lanciato a più di 1000 euro, oggi disponibile per tutti a circa 849 euro.

Non dimenticatevi delle altre offerte del volantino Comet, le potete scorrere sul sito ufficiale.