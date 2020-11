CoopVoce: nuova sorpresa e due promo ChiamaTutti a partire da 4 euro

CoopVoce sta provando a dimostrare a tutti di essere uno dei migliori gestori attualmente sul panorama italiano della telefonia mobile. Secondo quanto riportato sarebbero molti di più gli utenti a riferirsi a questa azienda, la quale avrebbe modificato la sua strategia per non cadere nel baratro. In passato in molti riferivano di non avere alcun interesse nel sottoscrivere le offerte di CoopVoce proprio perché risultavano scarne di contenuti.

Adesso finalmente tutto è cambiato con i prezzi che sono rimasti bassissimi e questa volta coadiuvati da minuti, SMS e giga ai massimi livelli. Un chiaro esempio sono le ultime due promozioni che possono essere sottoscritta direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 10 e della Easy, promo che costano rispettivamente 9 e 4,50 euro al mese per sempre. La prima offre minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga. La seconda 300 minuti, 300 SMS e 3 giga.

CoopVoce: il gestore punta a migliorarsi anche dal punto di vista delle infrastrutture

Sembra chiara l’intenzione di CoopVoce di migliorarsi anche nelle infrastrutture, proprio per permettere a tutti una ricezione sempre migliore e anche per avvicinarsi alle aziende più forti sul mercato.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.