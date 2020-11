A partire da ieri 6 novembre 2020 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di estendere la propria offerta denominata Special Unlimited Limited Edition al prezzo di 6.99 euro al mese anche ai clienti in portabilità da altri operatori.

L’offerta in questione appartiene al portafoglio delle offerte speciali di Vodafone in versione operator attack disponibili nei rivenditori aderenti. Scopriamo insieme cosa propone.

Passa a Vodafone con la Special Unlimited Limited Edition

L’offerta Vodafone Special Unlimited Limited Edition presenta nel dettaglio un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 6.99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari invece a 1 centesimo di euro e come sempre il costo standard della SIM Vodafone è di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso, salvo applicazione di eventuali importi diversi a discrezione del rivenditore.

La novità sta nel fatto che l’offerta Vodafone Special Unlimited Limited Edition da oggi e fino a nuova comunicazione risulta attivabile anche dai clienti provenienti dall’operatore virtuale Rabona e da tutti gli altri operatori virtuali attivi sotto l’aggregatore tecnico Plintron. Da ieri 6 novembre 2020 la Vodafone Special Unlimited Limited Edition è rivolta ai clienti provenienti, nel dettaglio, da CoopVoce, CoopVoce Full, Tiscali, Rabona e virtuali sotto Plintron.

L’offerta Vodafone Special Unlimited Limited Edition prevede il Digital Service incluso senza ulteriori costi aggiuntivi, che garantisce assistenza digitale 24 ore su 24 su diversi canali come App MyVodafone, area Fai da Te e tramite l’assistente digitale TOBi. In Roaming all’interno dell’Unione Europea è possibile utilizzare l’offerta alle stesse condizioni nazionali per la componente di minuti ed SMS e con un tetto massimo al traffico dati disponibile ogni mese, come stabilito dal Regolamento in materia. Per maggiori informazioni o per scoprire altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.