Il lancio anticipato della nuova serie Samsung Galaxy S21 riceve sempre più conferme. Ulteriori indiscrezioni riportano quella che potrebbe essere la data nella quale Samsung organizzerà l’evento di presentazione dei tre nuovi dispositivi e quella nella quale saranno rilasciati in mercato. La stessa azienda offre un indizio che contribuisce a dar validità a quanto trapelato in rete.

Samsung Galaxy S21: data di lancio e ultime novità sui nuovi smartphone!

Alcune recenti indiscrezioni ritengono che la presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S21 potrebbe avvenire il 14 gennaio 2020. L’azienda dovrebbe poi procedere con il lancio in mercato il 29 gennaio 2020. Sono queste le date attualmente rese note ma non ancora confermate dall’azienda, la quale ha però offerto qualche indizio.

Durante un’intervista, infatti, un rappresentante del colosso sembra aver alluso alla possibilità che l’evento di lancio dei nuovi dispositivi, solitamente previsto in primavera, potrebbe subire delle modifiche.

Nel mese di gennaio 2020, dunque, potremmo aver modo di conoscere il Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Quest’ultimo è sicuramente il modello che più sta attirando l’attenzione.

In base alle indiscrezioni più e meno recenti, il Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere la variante più sofisticata, dotata di un comparto fotografico particolarmente interessante poiché costituito da un modulo principale da 108 megapixel; di un display AMOLED da 6,8 pollici; e alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

Si ricorda che le date qui citate come possibili per la presentazione dei dispositivi non sono state comunicate dall’azienda, la quale potrebbe procedere in maniera differente e avere intenzione di presentare i suoi smartphone in giorni differenti.