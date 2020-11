Per coloro che non ne fossero al corrente, Amazon già da tempo ha messo in circolazione la Fire TV Stick. Si tratta di un dispositivo che, collegato al proprio televisore tramite cavo USB o HDMI, è in grado di collegare adesso tutte le piattaforme streaming su cui gli utenti che lo acquistano hanno un account. Esiste in diverse versioni e una di esse ha recentemente raggiunto un prezzo ben più che accessibile. Vediamo i dettagli nell’articolo a seguire.

Amazon Fire TV Stick, ecco i prezzi e i vari modelli

Per tutti coloro che possiedono un account Netflix, Prime video, RaiPlay, DAZN e quant’altro, questo dispositivo risulterà estremamente comodo. Esiste attualmente in tre versioni e dispone di un telecomando oltreché di un app scaricabile sul proprio smartphone per poterlo controllare anche da lì. Quante volte avete collegato il vostro computer al televisore tramite il cavo HDMI e provato quella sensazione di pigrizia derivata dal dover controllare i comandi direttamente da quest’ultimo?

La Fire TV Stick lite e la versione base di questo dispositivo e attualmente si trova in offerta a 19,99 euro. Lo streaming che offre, include la risoluzione fullHD è un telecomando senza comandi vocali Alexa. La nuova versione recentemente lanciata da Amazon, costa invece 29,99 euro e include un telecomando con microfono che dà la possibilità di utilizzare il comando vocale su Alexa, oltre ai comandi per la Tv. Sarà quindi tutto gestibile da un unico telecomando. Anche in questo caso lo streaming supporta il fullHD. Esiste anche una versione Deluxe: Fire TV Stick 4K Ultra HD. Questo caso, l’offerta per questo dispositivo ha il prezzo di 39,99 anziché 59,99 euro. Ok tutte le caratteristiche sopra elencate, come lo stesso nome suggerisce, supporta l’ultra HD in 4K.