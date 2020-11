Suburra 3 è finalmente arrivata. L’attesa di una delle più amate serie televisive italiane presenti sulla piattaforma Netflix, è finalmente terminata e ha fatto impazzire i suoi fan più accaniti. Se non fate parte del gruppo di appassionati di questa serie e non mai visto neanche una puntata, questo articolo è in grado di aggiornarvi per l’ultimo arrivo della serie.

Suburra: qualche news su cast e trama della terza e ultima stagione

Siamo stufi di attendere, pertanto cominciamo immediatamente con le notizie più importanti sulla serie. Partendo dal cast, rivedremo Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, Giacomo Ferrara è Spadino, Francesco Acquaroli è Samurai, Filippo Nigro il politico corrotto Amedeo Cinaglia, Claudia Gerini la faccendiera Sara Monaschi. Federica Sabatini e Carlotta Antonelliinterpretano, rispettivamente, Nadia e Angelica. A seguire anche Adamo Dionisi nei panni di Manfredi, il fratello maggiore di Spadino che si è risvegliato dal coma, e Rosa Diletta Rossi, la moglie di Cinaglia. La showrunner della serie è Gina Gardini, la regia degli ultimi sei episodi appartiene ad Arnaldo Catinari.

Per quanto riguarda la trama vediamo Aureliano e Spadino portano avanti il loro ambizioso progetto nonostante la morte di Lele: uccidere Samurai e diventare i padroni della Capitale. Per fare ciò si servono di Cinaglia, il politico corrotto. Il vincitore verrà ricompensato con l’ottenimento degli affari del Giubileo.

In Suburra 3 sarà costante invece la presenza di due donne: Nadia, la fidanzata di Aureliano, e Angelica, la moglie di Spadino. I sei episodi di questa ultima stagione contengono anche dei flashback che spiegano le origini di alcuni personaggi.