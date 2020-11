Chi non è riuscito a pre-ordinare la nuova PlayStation 5 online e sperava di acquistarla presso un rivenditore locale il giorno del lancio… beh, dovrà passare al piano B. Attendere che la console next-gen diventi nuovamente disponibile negli store online.

PlayStation 5 potrà essere acquistata solo online, parole di Sony

Sony ha dichiarato che la vendita di PlayStation5 avverrà solo ed esclusivamente online tramite i canali partner, almeno fin quando la pandemia non retrocederà e permetterà anche la vendita presso i negozi fisici. La società afferma di aver compiuto questa decisione per aiutare a mantenere i rivenditori, il personale e i consumatori al sicuro durante la pandemia COVID-19.

La mossa si applica a tutte le regioni nel giorno del lancio della PS5: 12 o 19 novembre, a seconda della propria zona. In Italia, il lancio della console next-gen è atteso per il prossimo 19 novembre. “Nessuna unità sarà disponibile all’acquisto nei negozi fisici nel giorno di lancio. Per favore, non pensare di accamparti o di metterti in fila presso il tuo rivenditore locale nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Stai al sicuro, resta a casa e invia il tuo ordine online“, ha scritto Sid Shuman di Sony Interactive Entertainment in un post sul blog.

Chi è riuscito a pre-ordinare la console in un negozio fisico con ritiro del prodotto su appuntamento, dovrebbero poter ancora essere in grado di ritirare la propria unità all’orario stabilito, rispettando il protocollo di sicurezza. Tuttavia, potrebbe valere la pena accettarsi della validità dell’appuntamento con il rivenditore per non rischiare di recarsi al negozio inutilmente.