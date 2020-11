Per il mese di Novembre Iliad mette a disposizione di tutti gli utenti le oramai classiche e consolidate promozioni low cost. Tutti coloro che vorranno attivare una SIM con il provider francese avranno una duplice scelta, tra le ricaricabili Giga 50 e Giga 40. I numeri continuano a sorridere all’operatore con oltre sette milioni di clienti in tutta la nazione.

Iliad, rivoluzione italiana del 5G: ecco i tempi per il lancio

Con le ricaricabili a basso prezzo che rappresentano il vero marchio di Iliad, la compagnia inglese vuole anche garantire agli abbonati un numero maggiore di servizi aggiuntivi: un ruolo speciale sarà ovviamente dedicato al 5G.

In queste settimane Iliad sta mettendo a punto la sua strategia per un futuro lancio del 5G. Oramai la prima sperimentazione del 5G è sempre più vicina, ma il provider cercherà di velocizzare ancor di più il processo.

Tutto ruota intorno ai lavori per le infrastrutture utili alle linee del 5G. In una particolare circostanza, laddove ci dovesse essere una forte accelerazione sui lavori, è possibile prevedere una prima fase della sperimentazione del 5G già durante le prossime settimane. Più plausibile, invece, l’opzione alternativa che prevede un lancio delle prime reti 5G nel corso del primo semestre del 2021. Ad ogni modo, l’attesa per gli utenti non sarà ancora lunga.

Iliad per il 5G dovrebbe seguire la stessa strategia già portata in auge da TIM e da Vodafone. Le prime linee ad alta velocità saranno disponibili in una fase iniziale solo nelle città capoluogo con maggiore densità di popolazione.