Google Keep è un’app ideata dal colosso di Mountain View con la quale è possibile scrivere e ideare delle note, degli elenchi di cose da fare o semplicemente delle foto. Anche questa applicazione, come le altre del noto colosso, ha subito un cambio di look anche per quanto riguarda l’icona utilizzata. Per ottenerla, in particolare, basterà aggiornare l’applicazione.

Ora è possibile aggiornare Google Keep sul proprio device Android per avere la nuova icona

In queste ultime settima il noto colosso Big G ha effettuato un vero e proprio rinnovo stilistico di tutte le applicazioni e servizi appartenenti al suo ecosistema. Abbiamo già visto, ad esempio, che anche l’app di gestione e-mail G-Mail ha cambiato look e ora dispone di una icona più colorata e moderna. Come già accennato, però, ora è arrivato il turno dell’app di stesura di note e appunti Google Keep.

In particolare, è già in roll-out un nuovo aggiornamento con il quale sarà resa disponibile anche la nuova icona per questa applicazione. Rispetto a quella precedente, è possibile notare alcune somiglianze con il passato (come il colore arancione predominante) ma anche qualche differenza (come la lampadina che ora ha cambiato stile e la piega dell’app che ora è posizionata in alto a destra).

L’aggiornamento in questione (che porta anche benefici generali riguardanti le performance) per avere anche sul proprio device Android il nuovo look dell’app Google Keep è quello con la versione 5.20.441.01. Vi ricordiamo, però, che Google ha deciso di non supportare più la versione per pc di questa app per Chrome e Chrome OS.