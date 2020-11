risparmiare molto denaro in due occasioni in particolare. Ecco che ritorniamo a parlare di DAZN . Dopo un po’ di problemi all’inizio della sua avventura nel mercato dello streaming video, sembra che ora la visione degli eventi sia piuttosto fluida. È diventata, infatti, una delle piattaforma più utilizzata in Italia, ed ora abbiamo la possibilità diin due occasioni in particolare.

Come? Molto semplice: nel caso in cui i vostri amici sono appassionati di sport come voi, saranno sicuramente disposti a farvi risparmiare sull’abbonamento mensile di 9,99 euro al mese. Sono dunque due le modalità che avete a disposizione e sono del tutto legali. Andiamole a vedere nel dettaglio.

DAZN: i due metodi efficaci per avere la piattaforma ad un prezzo stracciato

Il primo metodo che possiamo prendere in esame è quello dell’attivazione dell’offerta tramite l’invito dei propri amici. Infatti, con questo metodo, per ogni amico che avete intenzione di invitare, sarà necessario inviare loro un link generato sulla pagina del vostro account. Nel caso in cui il vostro amico si voglia abbonare, deve seguire le linee guida e potrete avere l’abbonamento a DAZN gratis. La procedura può essere ripetuta fino a 4 volte, in modo tale che possiate avere fino a 40 euro di risparmio. Davvero non male.

Il secondo metodo che potete attuare invece è quello di acquistare direttamente il voucher annuale di 99,99 euro, il quale vi metterà a disposizione la visione di 12 mesi di streaming. Risparmiare in questo modo è molto semplice, essendo che il costo mensile non sarà di 9,99 euro, ma di 8,33 euro. Il risparmio così sarà di due mesi sul ciclo annuale. Si potranno inoltre collegare sei dispositivi, di cui due in contemporanea.

Quindi, nel caso in cui dividiate l’abbonamento con un amico o un parente, andrete a risparmiare il 50%, andando a pagare poco più di 4 euro mensili.