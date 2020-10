In queste ultime ore il not o produttore cinese Huawei ha presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo mediocri gamma Huawei Nova 7 SE 5G Youth Edition. Quest’ultimo differisce rispetto alla versione precedente sostanzialmente per il processore montato a bordo.

Huawei Nova 7 SE 5G Youth Edition ufficiale con processore MediaTek Dimensity 800U

Come già accennato, è appena arrivato per il mercato cinese un nuovo device medio di gamma. Quest’ultimo è in sostanza una variante dello scorso Huawei Nova 7 SE che era stato annunciato lo scorso mese di aprile. Le uniche differenze di rilievo tra le due versioni risiedono nel processore. Il nuovo Huawei Nova 7 SE 5G Youth Edition monta infatti sotto al cofano il SoC MediaTek Dimensity 800U, mentre la versione standard dello smartphone ha come processore il SoC MediaTek Dimensity 820.

Il resto della scheda tecnica ed il design rimangono invece gli stessi. La parte frontale è occupata da un ampio display con un punch hole in alto a sinistra. Nello specifico, si tratta di un pannello IPS LCD con una diagonale pari a 6.5 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il modulo fotografico posteriore è invece composto da quattro fotocamere a semaforo. Abbiamo un sensore fotografico principale da 64 megapixel accompagnato da altri sensori fotografici rispettivamente da 8 e 2 megapixel. Come taglio di memoria abbiamo soltanto 8 GB di memoria RAM e 128 GB di Storace interno e manca la possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD.

Il prezzo di vendita di questo device per il mercato cinese si aggira attorno ai 290-300 euro al va,nio attuale.