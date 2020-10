Non è passato molto tempo dal suo arrivo ufficiale sul mercato, ma nonostante questo il noto produttore cinese OnePlus ha deciso di annunciare molto presto una nuova versione del suo flagship OnePlus 8T, la quale verrà denominata Cyberpunk 2077 Edition. Quest’ultimo è un videogioco molto atteso dai vari fan e l’azienda cinese ha pensato bene di proporre il suo ultimo device di punta in una edizione dedicata.

OnePlus 8T Cyperpunk 2077 Edition in arrivo il 2 novembre

L’arrivo sul mercato di questa nuova variante dell’ultimo flagship di casa OnePlus sembra essere proprio dietro l’angolo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda cinese ha postato diversi teaser ufficiali e in uno di questi è stata riportata la data del debutto. Secondo quanto riportato sulle immagini teaser, il nuovo OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition verrà svelato in veste ufficiale fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 2 novembre.

Come già accennato prima, Cyberpunk 2077 è un videogioco che deve ancora uscire ufficialmente e il suo arrivo è previsto per varie piattaforme, come Xbox, Windows, Google Stadia e PlayStation. Il nuovo device di casa OnePlus sarà dedicato interamente a questo videogioco e per questo ci aspettiamo sicuramente un tema del software ispirato. Oltre a questo, dalle immagini teaser è possibile intravedere il modulo fotografico dello smartphone e anche quest’ultimo sembra avere dei forti richiami estetici al videogioco.

L’azienda per il momento non ha riportato informazioni riguardo ad eventuali cambiamenti della scheda tecnica rispetto alla versione standard dello smartphone. Nonostante questo, ci aspettiamo comunque le stesse specifiche tecniche principali, come ad esempio il potente processore Snapdragon 865 e un ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz.