Moment presenta una serie di accessori fotocamera compatibili con MagSafe

Moment è un’azienda specializzata nella produzione di obiettivi, applicazioni ed accessori per smartphone. L’azienda ha appena presentato una nuova serie di accessori dedicati ad iPhone 12 e compatibili con la tecnologia MagSafe, che permettono di collegare lo smartphone a supporti, pareti e treppiedi per scattare foto ed auto-scatti migliori.

Per cominciare, Moment ha presentato due supporti treppiede per iPhone 12. Il supporto per treppiede da $ 40 si collega allo smartphone utilizzando l’array magnetico (M)Force e può essere utilizzato con qualsiasi treppiede standard per riprese in entrambe le modalità verticale e orizzontale. Il supporto per treppiede Pro da $ 50 include un supporto accessorio per l’aggiunta di flash LED, microfoni e altri accessori.

Moment ha anche introdotto una serie di supporti multi-thread da $ 30. Questi permetterebbero di collegare lo smartphone a diverse superfici, come pareti, bocchetta dell’aria in auto ed altri supporti.

Il supporto da parete si attacca allo smartphone tramite i magneti (M)Force e un adesivo da applicare al supporto che va attaccato al muro. Infine, è stata presentata una nuova linea di custodie “sottili e protettive” da $ 50 compatibili con i supporti Moment che funzionano con Qi wireless e ricarica MagSafe. Possono sopportare cadute fino a sei piedi e sono dotati di un cinturino da polso, sebbene il cinturino da polso stesso sia venduto separatamente.

Tutti questi prodotti sono pensati per chi ha bisogno di un supporto sicuro e durevole che permetta di acquisire foto da diverse angolazioni e prospettive, permettendo di agganciare lo smartphone a diverse superfici. I prodotti vengono lanciati in pre-ordine oggi sul sito Web di Moment mentre la spedizione è stimata per il primo trimestre del prossimo anno.